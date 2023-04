Afscheidshuis in Frederiksoord gaat open: eigen manier van afscheid nemen van je dierbaren

"Het is een plek waar mensen hun geliefden kunnen opbaren als dat om wat voor reden dan ook thuis geen optie is of niet prettig is, dan kan dat hier", legt Bety Nicolai uit. Ze wijst naar de woonkamer van het Afscheidshuis Zwaluwstee in Frederiksoord. Het is een glazen huis met uitzicht over het groen in de omgeving. "De nadruk ligt hier wel op het feit dat het heel huiselijk is. Dus hopelijk kun je je er zo thuis voelen als in jouw eigen huiskamer. Al is het nergens zo fijn als thuis."