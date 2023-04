Opbrengst van de oliewinning moet ook gaan naar Schoonebeek

De NAM wil een deel van de olieopbrengsten terug geven aan Schoonebeek. Dat zegt NAM-directielid Simon Vroemen in het TV Drenthe-programma De Staat van Drenthe.

De NAM gaat begin volgende maand een vergunning aanvragen om vervuild afvalwater, dat vrijkomt bij de winning van olie, weer terug te pompen in een leeg gasveld onder Schoonebeek. Dit zodat de olieproductie weer kan beginnen.

Nieuw in dit proces is het verdelen van de lusten en lasten. Kortom; Schoonebeek en de gemeente Coevorden zouden moeten meeprofiteren van de olieopbrengsten. Raadsleden in de gemeente Coevorden pleiten voor 20 procent van die opbrengsten.

Lusten en lasten

"Hoeveel geld er straks precies naar de bewoners gaat, kan ik nu nog niet zeggen", legt Simon Vroemen van de NAM uit. "Wij hebben afgelopen donderdag met de wethouders van economische zaken en de gedeputeerde het allereerste gesprek gevoerd over die bijdrage." Vroemen kan nog geen bedragen noemen. "Ik hoop dat daarvan hele mooie dingen kunnen gebeuren in Schoonebeek en Coevorden. Het wordt fors geld, maar het is nu niet aan mij om daar een uitspraak over te doen."

Hoeveel geld er van de olieopbrengsten dan terug gaat naar de gemeente Coevorden is dus nog niet uit onderhandeld. Wel zullen de overheid én de NAM een duit in het zakje gaan doen.

Spiegeltjes en kraaltjes

Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Henk Vredeveld van actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek vinden het te vroeg om nu al over geld te praten. "Dan lijkt het of jullie je gang maar mogen gaan, We moeten eerst de vraag beantwoorden of we door willen met de oliewinning, met de injecties en pas daarna kunnen we het hebben over financiële compensatie. Ik wil voorkomen dat de NAM met spiegeltjes en kraaltjes aan komt zetten en hoopt dat ze dan hun gang kunnen gaan."

Geld moet gebied verbeteren