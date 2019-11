Ondernemen in Drenthe: Duurzaam ondernemen klinkt mooi, maar je moet er wel wat voor doen

Deelnemers aan het 'Koploperproject' werden doorgelicht op zaken als bijvoorbeeld energie, het gebruik van vervoermiddelen en de inkoop van grondstoffen. En daar is nog wel wat winst te behalen.Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker houdt zich er al jaren mee bezig. "Heel veel bedrijven kunnen nog meters maken als het gaat over mobiliteit, elektriciteit, afval of inkoop. We zien een tendens waarin we kijken naar hoe we met grondstoffen om gaan: zo lang mogelijk de grondstoffen gebruiken om de waarde te behouden."In de provincie Drenthe wordt op meerdere vlakken gekeken naar duurzaam ondernemen en hergebruik van grondstoffen. Maar ook het delen van een vervoermiddel als een auto krijgt aandacht. En dan het liefst een elektrische auto.Het plaatsen van zonnepanelen op een bedrijfsgebouw is in ieder geval niet voldoende. Serge de Mul van Ultraware uit Assen is één van de deelnemers aan het project. "We wilden weten waar we staan."Ultraware houdt zich bezig met softwareontwikkeling voor bedrijven. En zelfs op dat vlak is nog winst te behalen. "We hebben nu een nieuwe programmeertaal gekozen voor onze software die tien keer minder servercapaciteit neemt. Als er ergens energieslurpers zijn, dan zijn dat wel datacenters."Jan de Vries van Inducon Zwembadtechniek uit Beilen heeft ook meegedaan aan het project. Inducon is actief in zeventien landen en ook in deze branche is winst te behalen. "Er zijn bij zwembaden twee kostenfactoren: personeel en energiekosten. Er is meteen geld te verdienen door een zwembad af te dekken", zegt De Vries.Volgens hoogleraar Jan Jonker ga je in de toekomst zien dat bedrijven die zich niet bezig houden met hun eigen impact op de wereld, het niet gaan redden. "De komende vijf jaar gaan we er versneld mee bezig."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online: