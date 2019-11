Nieuwe pfas-normen zijn 'stap in de goede richting'

Die mening is Riek Siertsema uit Bovensmilde toegedaan. Zij is voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. "We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn wel blij met de eerste stap", zegt ze. "Het geeft de mogelijk voor een groot deel van de projecten om weer door te gaan."Veel projecten konden sinds oktober niet meer worden uitgevoerd. Grond waarin meer dan 0,1 microgram pfas per kilo zat, mocht niet worden verplaatst. Pfas is de verzamelnaam voor duizenden chemische, niet afbreekbare stoffen. Een deel daarvan is kankerverwekkend. Het kabinet heeft nu een noodmaatregel ingesteld: een kilo grond mag nu 0,8 microgram pfas bevatten.Waarschijnlijk kan nu driekwart van de projecten weer worden opgestart. "Veel vergunningprocedures zijn uitgesteld, die moeten eerst weer doorlopen worden. Dat betekent dat we niet direct morgen aan het werk kunnen", tempert Siertsema de verwachtingen. "Voor we weer op volle toeren draaien ben je een paar maanden verder."Door de strenge pfas-normen stonden banen op de tocht en dreigden bedrijven om te vallen. Op 30 oktober protesteerden gedupeerden op het Malieveld in Den Haag. Siertsema: "Toen werd duidelijk gemaakt dat het echt een noodsituatie was. Er was crisis in de bouw en het grondverzet."Volgens Siertsema heeft de versoepeling van de regels nog wel te lang geduurd. "Veel bedrijven hebben verliezen geleden. Over een paar maanden wordt pas echt duidelijk wat dat betekent."Het liefst ziet de federatievoorzitter natuurlijk dat alle projecten weer worden hervat. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft deze 0,8-norm echter als veilig aangeduid. "Natuurlijk vinden wij de volksgezondheid belangrijk", zegt Siertsema. "Maar het gaat om hele kleine hoeveelheden van de stof waarvan nog niet precies duidelijk is wat het doet. Als we iets niet weten, kan het niet zo zijn dat we alles op slot zetten."