Wolf doodde in januari tientallen schapen in Drenthe

De wolf heeft in Drenthe tussen 1 januari en 6 februari van dit jaar 51 schapen gedood. Dat blijkt uit de nieuwste dna-uitslagen van BIJ12, de organisatie die namens de provincies wolvenschade afhandelt.

In die periode zijn bij BIJ12 14 aanvallen op vee gemeld. De meeste dode schapen werden gevonden in Nijensleek (12) en Dwingeloo (10). Op twee gevallen na, waren alle aanvallen het werk van de wolf.

In een van de gevallen is niet vast komen te staan welk dier een schaap doodde. Dat was op 22 januari het geval in Langelo. Eerder die maand, op 17 januari, raakte een schaap gewond in Alteveer. Die aanval kwam van een hond.

Wolvenpaar met welpen op Drents-Friese grens

Net over de grens met Friesland, in Boijl en Appelscha, werden bij 8 aanvallen 70 schapen en 1 koe gedood door de wolf. De grootste aanvallen waren op 29 en 15 januari in Boijl (28 en 16 dode schapen).

Op de grens van Friesland en Drenthe in het Drents-Friese Wold zit een wolvenpaar, dat vorige zomer tenminste drie welpen kreeg. De provinciebesturen van Drenthe en Friesland willen dat een wolf verjaagd mag worden uit een gebied waar veel overlast is. Tot nu toe is dat verboden, omdat de wolf op Europees niveau op allerlei manieren beschermd is.

Vos

BIJ12 wijzigde vandaag ook twee eerdere meldingen. Zo blijkt een aanval op 26 oktober vorig jaar in Langelo het werk te zijn geweest van een hond. Bij een eerder dna-onderzoek kon nog niet vastgesteld worden om welk dier het ging.