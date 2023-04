Haha! Ben jij in een van deze 1 aprilgrappen getuind?

Je zal er vandaag vast wel mee geconfronteerd zijn: het is 1 april dus proberen je vrienden, familie of bedrijven voor wat publiciteit je om de tuin te leiden. RTV Drenthe zette een lijst grappen op een rij die jou zomaar in de maling konden nemen.

Draaiorgel op zonne-energie

In de tijden dat menig Nederlander de pijn in de portemonnee wel voelt vanwege de hogere brandstofprijzen, heeft orgelman Joris ten Have uit Zuidlaren een alternatief bedacht: een zonnepaneel op zijn draaiorgel. De naam van het zwaarlijvige typisch Hollandse instrument doopt Ten Have vanaf vandaag om tot 'het Zonnetje'.