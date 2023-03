Daklozenopvang Assen blijft dit jaar dag en nacht open

De dak- en thuislozenopvang aan de Havenkade in Assen blijft ook de rest van het jaar 24 uur per dag geopend. Dat heeft de gemeente Assen besloten.

De opvang, verzorgd door Leger des Heils en WerkPro, was vanwege de koudere wintermaanden al sinds november non-stop open. Dat zou tot april duren, maar de gemeente heeft besloten die termijn te verlengen tot en met eind dit jaar.

Uit een evaluatie in de afgelopen maanden blijkt dat mensen 'hoop en perspectief kregen en tot rust kwamen' door de langere openstelling. "De doelgroep voelt zich meer gehoord en serieus genomen. Daarnaast zijn dak- en thuislozen minder in de stad om de periode tussen dag- en nachtopvang te overbruggen. Dit voorkomt overlast en bevordert het gevoel van veiligheid", zo schrijft de gemeente.

De opvang was in het verleden al vaker non-stop open, bijvoorbeeld tijdens lockdowns en de wintermaanden in coronatijd.