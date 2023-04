'Mijn taak was om te blijven vuren, zodat niemand verder in gevaar kwam'

Vraag een militair wat hij ervan vindt dat hij een onderscheiding krijgt en je merkt al gauw een soort 'ongemak'. Natuurlijk zijn ze trots, maar niemand wordt militair om te worden geëerd. Dat geldt ook voor de 55-jarige Mark uit Assen, die vandaag een Kruis van Verdienste krijgt.

"Zoiets overkomt je", zegt Mark, die om veiligheidsredenen niet met z'n volledige naam genoemd wil worden. Hij is nog altijd actief bij Defensie. "Maar het is wel bijzonder om zoiets te krijgen, want je draagt jezelf natuurlijk niet voor."

Missie tegen piraten in de Indische Oceaan

Mark krijgt de hoge militaire onderscheiding voor een missie die hij in 2010 bij de marine uitvoerde. Hij is dan sergeant is werkt als sensor-operator in een SH14-Lynx-helikopter. Heel kort door de bocht: hij is boordschutter.

Het verhaal speelt zich af in Indische Oceaan, even ten zuiden van de Golf van Aden. Een plek vlak bij Somalië, die in die periode veel geteisterd wordt door piraten. "Het was 5 april, Tweede Paasdag. Eigenlijk een dag als alle anderen", weet hij nog.

'De piraten waren al op het schip'

Na z'n ontbijt staat Mark op het dek van de Hr.Ms. Tromp en denkt hij na over wat de dag gaat brengen. Misschien wordt het een reguliere patrouille, of gebeurt er nog wat anders? Het wordt dat laatste. Zo rond 12.45 uur krijgen ze een melding. Piraten vallen het Duitse containerschip Taipan aan. "Dat schip werd achtervolgd door piraten in skiffs, dat zijn heel snelle bootjes. Zo'n koopvaardijschip kan zulke skiffs nooit ontlopen op snelheid. Dan word je vanzelf ingehaald en word je geënterd."

Mark komt meteen in actie. Met twee anderen klimt hij in de helikopter om een eerste verkenning te maken. "Eigenlijk gingen wij alleen maar kijken of we nog iets konden voorkomen. Als we ze met een machinegeweer konden afschrikken, zouden we dat doen, maar we waren net te laat. De piraten waren al op het schip."

Als de piraten al aan boord zijn, wordt er in principe niet geschoten. "Als je met veel geweld zo'n machinegeweer bedient, denken de piraten misschien ook wel: 'Wij kunnen bij de bemanning ook schade aanrichten'. Dus we konden op dat moment niets anders doen dan toekijken. Van het moederschip Tromp kregen we de opdracht om te observeren en te leren van hun werkwijze", vertelt Mark.