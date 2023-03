Geen extra geld voor spoor en weg in het Noorden

"We staan hier in Coevorden op een prachtig nieuw station", zegt gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA). "De Nedersaksenlijn moet hier wel gaan rijden en daarnaast komt er nog een trein van Coevorden naar Bentheim. Voor die laatste is al geld beschikbaar gesteld en een handtekening gezet van de staatssecretaris. Ik wil wel eens weten wat die handtekening waard is."