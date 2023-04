Eelde-Paterswolde in de ban van stickeractie: 'Ik moet er nog elf'

Het is volgens Eckhardt niet zomaar een plaatjesboek. Het boek vertelt het verhaal van Eelde: van de prehistorie tot aan het einde van de gemeente in 1998. De historische vereniging heeft 15.000 foto's in haar archief. "Om dan een paar honderd plaatjes te kiezen waarmee we het verhaal van Eelde konden vertellen, was best lastig. Daar lagen we 's nachts wel van wakker."

Landsgrenzen over

Alle inwoners van Eelde-Paterswolde kregen het boek begin dit jaar gratis in de bus en sindsdien wordt er fanatiek verzameld. Dat versterkt de sociale contacten in het dorp. "Dat hadden we na corona ook wel een beetje nodig hoor", zegt Eckhardt. "Nu kom je bij veel mensen over de vloer. Overal hebben inwoners het alleen maar over die plaatjes."

Ook buiten Eelde-Paterswolde is er interesse voor het boek. "Wij hebben gehoord dat er al boeken naar Australië, Canada en Italië zijn gestuurd. Iedereen spaart wel weer voor een familielid, die hier heeft gewoond maar nu in het buitenland zit."

Zwart gat