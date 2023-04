Twee Drentse militairen krijgen hoge onderscheiding

De 55-jarige Mark uit Assen is een van de gedecoreerden. Hij werkt sinds 1986 voor de marine in Den Helder. In april 2010 was hij betrokken bij een actie tegen Somalische piraten. Mark zat destijds als 'sensor-operator' in een helikopter en nam een gekaapt schip onder vuur.

Ook de 35-jarige Erwin uit Heiloo krijgt een onderscheiding. Hij is inmiddels korporaal buiten dienst, maar zat in zijn Defensie-periode tussen 2006 en 2013 gelegerd in de kazerne in Havelte. In 2008 hielp hij in Afghanistan als infanteriesoldaat tijdens een vuurgevecht een neergeschoten Amerikaanse militair. Die was in zijn been geschoten. Erwin hielp hem met gevaar voor eigen leven, door hem uit de vuurlinie te slepen.