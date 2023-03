Ook Drenthe dient claim in bij 'Den Haag' voor gevolgen gaswinning

De Groningers maakten vandaag bekend dat zij dertig miljard euro verlangen van het Rijk. Dat geld moet in een fonds komen om de provincie er 'sociaal en economisch bovenop te helpen', meldt RTV Noord . Daarnaast moet er een onbeperkt budget voor de herstel- en versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied komen.

Ook Drenthe gaat binnenkort een claim neerleggen. Dat bevestigt gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie). Hoeveel geld Drenthe wil en hoe de claim er precies uit komt te zien, is nog de vraag. "We willen binnen 14 dagen met nieuws komen", zegt Stelpstra. "Dat doen we als provincie in samenwerking met de gemeenten die ook last hebben van de gaswinning."