Beveiliging opgeschroefd bij Zonnepark Pitrus in Barger-Compascuum na diefstal koperkabels

Het zonnepark was voorzien van camerabeveiliging en toch kon het gebeuren dat de dieven het terrein op kwamen. "Het lijkt me dat het om professionals gaat, want de signaaldraden van de camera's waren doorgeknipt. We gaan de beveiliging verder opschroeven. We hebben een tijdelijke cameramast geplaatst totdat de camerabeveiliging weer op orde is."