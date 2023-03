Vanaf morgen statiegeld op blikjes: 'Hopelijk ligt er straks minder rommel langs de weg'

Op flessen zat het al, en vanaf 1 april zit het ook op blik: 15 cent statiegeld. Door blik te verzamelen, in te leveren en te recyclen moet worden voorkomen dat het als zwerfafval in het milieu eindigt. Iets wat nu nog veel te vaak gebeurt.

Over het algemeen zijn de meeste supermarkten er al helemaal klaar voor en kun je blikjes straks - net als plastic flessen - inruilen voor een emballagebon.

In Emmer-Compascuum en Klazienaveen zijn ze helemaal klaar voor de nieuwe maatregel. "Ik zie zoveel blikjes bij het zwerfafval als ik aan het wandelen ben, dat ik denk dat het wel een goed idee is", zegt iemand.

In Duitsland bestaat statiegeld op blik al veel langer. Dat levert een merkbaar effect op. "Het is geen moeite. Je kunt het net als de flessen gewoon inleveren in de supermarkt. En het blijft er een stuk schoner van."