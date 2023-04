Militair Edwin redde Amerikaan in Afghaanse kogelregen en wordt vandaag onderscheiden

Overal ter wereld staan militairen hetzelfde in de wedstrijd. Ook al ben je in een ander land en spreek je een andere taal; het kameraadschap wordt gevoeld tot in de meest kritieke situaties. Oud-soldaat der infanterie Edwin (35) kan erover meepraten. Op missie in Afghanistan belandde de in Havelte gelegerde militair onverwacht in een vuurgevecht. Hij verrichte een heldendaad en wordt daar vandaag voor onderscheiden met het Bronzen Kruis: een bijzonder hoge onderscheiding.

"We probeerden zoveel mogelijk zichtbaar te zijn", weet hij nog. "Zo waren we veel buiten de poort, brachten we bezoekjes in dorpen bij de lokale bevolking en spraken we met de mensen." Daarnaast was er de keiharde realiteit, zo herinnert Edwin zich. Overal lagen bermbommen en daarmee lag het gevaar altijd op de loer. "Gelukkig werd er goed geresearcht, maar geluk hebben we zeker gehad."