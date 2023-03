NAM houdt bijeenkomsten over waterinjectie in Schoonebeek

De komende tijd gaat de NAM iedere eerste dinsdag van de maand informatiebijeenkomsten houden over de plannen voor waterinjectie in Schoonebeek. "Wij lichten nader toe hoe wij gekomen zijn tot de keuze van injectie in het lege gasveld als best beschikbare techniek", schrijft Simon Vroemen namens de directie van de NAM in een brief aan de inwoners van Schoonebeek.