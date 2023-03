Man (79) cel in voor seksueel misbruik twee kleindochters

Een 79-jarige man uit Roden is voor seksueel misbruik van twee kleindochters veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De man misbruikte vanaf 2011 zeven jaar lang twee kleindochters die even oud zijn. Bij één van hen begon het misbruik op haar vijfde jaar. Het andere kleinkind was acht toen zij door haar opa werd betast en misbruikt. Eén van de meisjes kwam structureel bij haar grootouders in Roden, die op haar pasten.