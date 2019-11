Ton Schroor, directeur VNO-NCW, over Lelylijn: ‘Aanleggen dat ding’

De verbinding wordt serieus bekeken en afgelopen maandag stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor het onderzoeken van de mogelijkheden . Volgens Schroor zijn de omstandigheden gunstig. Zo ligt het eerste deel naar Lelystad er al, en dat is financieel voordelig. Verder noemt Schroor de lage rente een voordeel en daarmee de Lelylijn 'veel meer haalbaar'. Ook de klimaatdoelstellingen zijn voordelig voor de treinverbinding. “Met de trein reizen is wel een heel mooi antwoord op CO2 en op stikstof.”De spoorwegverbinding zou tussen Groningen en de Randstad lopen, maar ook Drenthe heeft hier baad bij. Zo levert het ook voor Drentse treinreizigers tijdwinst op. "Maar waar je voor moet zorgen is dat de openbare vervoersbindingen van Drenthe naar Groningen toe ook frequent aansluiten op die lijn. Dan is het nog steeds een enorme tijdswinst om naar de Randstad te gaan," aldus Schroor.De directeur van VNO-NCW heeft vertrouwen in de plannen. ''De eerste stap die wij nu moeten zetten is het spoor, die snelle intercity van Lelystad naar Groningen. Als wij daarop focussen en daarachter gaan staan met het Noorden, dan krijgen wij het gewoon voor elkaar,’’ aldus Schroor.Al is de aanleg zelf nog lang niet in zicht. Zo komt er eerst nog een onderzoek en zijn er verkiezingen. ‘’We gaan volop campagne voeren om ervoor te zorgen dat er in de verkiezingsprogramma’s van al die partijen de Lelylijn terugkomt.'' Want het nieuwe kabinet moet een besluit over de verbinding nemen. Schroor: "Dat is over 1,5 tot 2 jaar het geval. En dan duurt het in alle eerlijkheid nog zo’n acht jaar er bovenop voordat die kan liggen.’’