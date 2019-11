Schaatsen op echt ijs kan weer in Drenthe

De baan is een cadeautje van de NAM. Zij boren in het gebied rond Echten naar gas en op deze manier wil de NAM iets terugdoen voor de gemeenschap. "Meestal komen we iets halen. Het is daarom leuk om ook iets terug te brengen", zegt Kirsten Smit van de NAM. De ijsbaan is een maand lang geopend, de totale kosten liggen rond de 100.000 euro.De opening wordt gedaan door wethouder Gerrie Hempen. "Ik werd vanochtend wakker en dacht: het heeft gevroren! Vroeger lag op deze plek een natuurijsbaan, nu ligt er een overdekte tijdelijke baan. Dat is fijn."Na de openingshandeling kunnen de kinderen het ijs op. Direct is het druk. Jong en oud schaatsen op gehuurde ijshockeyschaatsen door elkaar."Ik hoop hier heel vaak te komen. Ik denk ook dat dat kan, want mijn vader werkt hier", zegt een jongetje. " Ik kan het nog niet zo goed, maar dat komt wel", zegt een meisje hoopvol."Lekker glijden!", roept een ukkie in het voorbij gaan.Naast het gebruikelijke schaatsen, wordt de baan ook op een andere manier gebruikt. Als trouwlocatie. Sander Kruid en Heidie Hummel geven elkaar op 20 december op de ijsbaan het ja-woord. "We willen een winterse bruiloft. Dat kan mooi rond kerst hier op het ijs."