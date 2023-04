Drenthe waardeert veteranen met penning

Als blijk voor waardering heeft de provincie een speciale penning laten ontwerpen voor veteranen. Deze is vandaag gepresenteerd, tijdens de twaalfde editie van de Drentse Veteranendag.

In Drenthe zijn zo'n 2.900 veteranen. Zij deden mee aan vredeshandhavende of vredesafdwingende missies en waarnemingsmissies. Als dank voor hun inzet, is de provincie met de penning gekomen.

"We hebben diverse gesprekken gevoerd met de Drentse Veteranen over de meest passende wijze waarop we recht kunnen doen aan hun inzet", reageert commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma. "Ik ben blij dat we de veteranen met deze penning een mooi en tastbaar Drents eerbetoon kunnen geven. Zodat zij weten dat we hun werk heel waardevol vinden."

Drie symbolen

Op de penning staan drie symbolen. Dat zijn de Druppel van het veteranenmonument in Assen, de witte anjer en 'de Zwaardschede in V-vorm', die staat voor veteraan, vrede en veiligheid. De witte anjer is het nationale symbool van erkenning voor veteranen.