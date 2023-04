Jagersvereniging pleit voor extra nachttelling voor reëlere wildstand

Bij de nachttelling wordt gebruik gemaakt van warmtebeeldcamera's die in prijs variëren van 2.000 tot 20.000 euro. "Ja, die zijn kostbaar. Misschien kan de provincie een handreiking doen door apparatuur of financiële middelen beschikbaar stellen aan wildbeheereenheden zodat er beter kan worden geteld", aldus Van der Veen.

"Op de Veluwe zijn er al ontheffingen voor nachtelijke jacht op wilde zwijnen, dus de jagers hebben daar over het algemeen al beschikking over warmtebeeldcamera's. De provincie Gelderland heeft al aangegeven dat de nachttellingen gaan worden gebruikt om de cijfers nog beter te onderbouwen. Vanuit de Jagersvereniging gaan we dat hier nu ook doen en we willen het uitrollen over heel Nederland."