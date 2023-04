Stakingen in streekvervoer zijn voorlopig opgeschort

De vakbonden en werkgevers in het streekvervoer gaan weer met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao, hebben de werkgevers bekendgemaakt. Maandag zitten de partijen weer met elkaar om tafel. Daarmee zijn ook de aangekondigde stakingen opgeschort, stelt onder meer vakbond FNV.

De bonden zien dan ook mogelijkheden om die onderhandelingen succesvol af te ronden. "We zijn er nog niet, maar streven ernaar met Pasen een akkoord te hebben", zegt Van der Gaag van FNV. Maar dat is geen harde deadline en de bonden houden ook nog rekening met de mogelijkheid dat de gesprekken weer vastlopen.

Het cao-conflict in het streekvervoer draait onder meer om loonsverhoging. Gezien de hoge inflatie van de laatste tijd willen de bonden veel meer extra loon dan de werkgevers zeiden te kunnen bieden. Maar voor de bonden is ook heel belangrijk dat de werkdruk omlaaggaat. CNV is blij met de stappen die werkgevers op dat onderwerp bereid zijn te zetten. "Daarbij is te denken aan extra pauze, meer lucht in de diensten en verbetering in de roosters en diensten", legt Chikihi uit.