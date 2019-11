Cassata #13: Lelylijn, Farmers Defence Force wint terrein en boek Barak 85 kamer 10

RTV Drenthe podcasts Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele discussies in de provincie.



Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak gedetineerden en bewaarders.



Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste documentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.



Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen sportweekend door met speciale aandacht voor FC Emmen.



Oerend HarTT: In deze serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.





Verder een vooruitblik naar de 19e editie van het tweedaagse Hello Festival, begin juni in Emmen. De eerste namen zijn bekend, alleen ontbreken grote internationale bands op dat lijstje. Maar die komen er zeker, zegt organisator Richard de Groot.00.51: De Lelylijn ligt volgens een enquête goed bij de noorderlingen, en directeur Ton Schoor van VNO-NCW en MKB Noord is er blij mee3.11: Richard de Groot van No Limit Events over de eerste namen voor het Hello Festival en het tegenvallend aantal bezoekers van de afgelopen editie.6.43: Ton Schroor, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Noord over waarom de Lelylijn nu wel gaat lukken, terwijl dezelfde spoorverbinding, toen nog de Zuiderzeelijn, in 2007 werd afgeschoten.25.24: De Farmers Defence Force, wie zijn ze? En aan ambitie geen gebrek, ze willen Europees gaan, want de problemen met de regeldruk voor boeren spelen niet alleen in Nederland, zegt vice-voorzitter Jos Ubels uit Anderen27.26: Loopt het Hello Festival in Emmen, van heel klein in 2002 uitgegroeid naar een groot popfestival van twee dagen, tegen de grenzen van de groei aan, of kan het nog groter? Richard de Groot wil in elk geval geen Pinkpop of Lowlands worden.32.00: Vice-voorzitter Jos Ubels uit Anderen van Farmers Defence Force over de kracht van zijn actiegroep, die sinds oktober is uitgegroeid tot een serieuze belangengroep met tienduizenden aanhangers. Geen extremisten, maar serieuze boeren, die opkomen voor hun bedrijfstak. En dat gaat verder dan alleen strijden tegen de stikstofmaatregelen.43.55: Welke favorieten heeft Richard de Groot zelf voor het Hello Festival? En het te grote terrein wordt verkleind naar een intiemere setting50.34: Het Radioforum over het boerderijgezin Ruinerwold, de Lelylijn, krapte bij de politie, het lachgasverbod, en gedoe over wachtgeldregelingen voor politici en bewindslieden.1.14.07: Op 4-jarige leeftijd kwam Dinah Marijanan met haar ouders en acht broers en zussen terecht in Kamp Schattenberg, waarover ze het boek Barak 85 kamer 10 schreef. Voor haar als kind toen een grote speeltuin, later terugkijkend toch een bizarre plek om te wonen.1.15.36: Wanneer is het programma van het Hello Festival rond? In elk geval is Richard de Groot bezig met een paar grote internationale bands, en ooit zou hij Mark Knopfler van Dire Straits willen.1.20.02: Molukse Dinah Marijanan over haar boek Barak 85 kamer 10, waarin ze met haar zieke zus Maria op sentimental journey teruggaat naar hun jeugdjaren, en ook terugkeert op Kamp Schattenberg.Margriet BenakSpeciale tafelgast: Richard de Groot, organisator Hello Festival EmmenTon Schroor: directeur VNO-NCW en MKB NoordJos Ubels: vice-voorzitter Farmers Defence ForceErik Ziengs: VVD-Tweede Kamerlid uit AssenSiemen Vegter: CDA-Statenlid uit AssenDinah Marijanan: Moluks schrijfsterCassata is als podcast te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.