Tent bij 'interessante' graafplek is verplaatst [update]

De tent die vrijwilligers van de Zoekgroep Willeke Dost hebben opgezet naast de boerderij in Koekange, waar Willeke Dost tot haar verdwijning in 1992 woonde, is door de politie verplaatst.

De tent stond op het Schouwpad, maar moest daar weg omdat daar niet gekampeerd mocht worden. De tent staat nu in de berm.De vrijwilligers zijn van plan om beurtelings te waken bij het perceel van de boerderij. De groep is namelijk bang dat er 'iets' met de locatie gebeurt. Dit doen ze omdat Amerikaanse specialisten een verdachte locatie in de tuin 'interessant' genoeg noemde om er te graven.Het is de zoveelste actie van de groep om de druk bij politie en justitie op te voeren om actie te ondernemen. Zo werden er in juni flyers verspreid om opnieuw aandacht te vestigen op de zaak en ging een groep vrijwilligers vorig jaar zelf het weiland in om te graven.Gisteren deed de zoekgroep een oproep aan mensen of ze willen bivakkeren aan de Koekanger Dwarsdijk. De oproep is inmiddels verwijderd.