Noordscheschut doet zichzelf tekort tegen Blauw Wit '34

Oranje Nassau werd de grote winnaar van het weekend. De ploeg uit Groningen won met 4-1 van Zeerobben en heeft nu drie punten voorsprong op Blauw Wit en vier punten op Noordscheschut.In een gelijkopgaande eerste helft hadden de gasten uit Leeuwarden weliswaar het meeste balbezit, de beste kansen waren voor de thuisploeg. Nick Koster, die zijn 200ste wedstrijd voor Noordscheschut speelde, schoot over en Blauw Wit doelman Kevin Wilpstra had twee keer veel moeite om een vrije trap van Melvin Mol te keren.Vlak voor rust leek Koster de 1-0 binnen te schieten, maar de bal kon ternauwernood tot corner worden verwerkt. Ruststand, 0-0.Na rust had Rijnald Vos binnen twintig seconden Noordscheschut aan de leiding kunnen brengen, maar de spits leek last te hebben van de laagstaande zon. Ook werd, opnieuw, een vrije trap van Mol door Wilpstra gekeerd.Blauw Wit mocht niet mopperen toen Barto, na een overtreding op Koster, geen tweede gele kaart kreeg en mocht blijven staan. Het wachten was op de 1-0, maar Koster, Mol en Vos misten grote kansen en zoals wel vaker treedt er dan een oude voetbalwet in werking. Met een klein kwartier op de klok bracht Floris Boonstra Blauw Wit '34 aan de leiding, 0-1.Vier minuten later stond het weer gelijk. Mol werd in de zestien meter ten val gebracht en mocht zelf de strafschop binnen schieten. Wilpstra leek de bal te stoppen, maar de bal had voldoende effect om, tergend langzaam, over de doellijn te rollen, 1-1.In een hectische slotfase claimde de thuisclub een tweede strafschop, maar het vermeende hands werd niet door de scheidsrechter geconstateerd, zodat beide ploegen een punt overhielden aan het boeiende duel.