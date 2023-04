Supporters zwaaien FC Emmen uit richting het 'verboden' Leeuwarden

De steun van de supporters is er bij De Oude Meerdijk vanmiddag FC Emmen nog volop, maar na het uitzwaaien van de spelersbus blijven de trouwe fans noodgedwongen achter. Ze zijn niet welkom in het stadion van Cambuur Leeuwarden, de tegenstander van vanavond.

Supportersvereniging Brigata Fanatico roept daarom iedereen op om met toeters en bellen naar De Oude Meerdijk te komen, om de spelers en de staf een steun in de rug te geven richting Friesland. Zo'n tweehonderd fans geven daar gehoor aan. Met shirts om te signeren, sjaals, fluitjes en fakkels zorgen ze voor een sfeervol uitzwaaimoment.

Toch hadden veel supporters de club veel liever gevolgd naar de Friese hoofdstad. Supporter Erik noemt het oneerlijk: "Erg jammer dat we niet in het stadion zitten. Ik snap het wel, maar eigenlijk is het niet helemaal eerlijk. Nu kijk ik de wedstrijd thuis."