Rugby wordt ook in Drenthe steeds populairder: 'Ik hou van lekker beuken'

Waar er een paar jaar geleden nog verschillende toernooien tegelijk werden gespeeld in Dwingeloo, wordt dat nu verspreid over verschillende momenten. De reden: de sport wordt steeds populairder.Uit cijfers van de Nederlandse rugbybond blijkt dat het aantal jeugdleden in Nederland de laatste jaren met zo'n dertig procent is toegenomen. "We deden het toernooi vroeger met kinderen tot en met 12 op één dag. Maar dat hebben gesplitst omdat het niet meer past", legt Wouter de Groot van Rugbyclub Dwingeloo uit.Vanuit Rugby Nederland, de bond, wordt ook veel aandacht besteed aan het op een veilige en leuke manier spelen van de sport, zegt De Groot. "Ouders zien dat, voelen zich thuis bij de club en pakken het op. En dat geeft ook dat het al met al blijft groeien. Dat is heel leuk voor de clubs en ook voor de kinderen, die spelen een leuke sport.""Karel en Floris. Jullie gaan er dwars doorheen beuken. Jullie zijn daar sterk en groot genoeg voor", moedigt de trainer de kinderen uit Havelte aan. "Ik vind het wilde van de sport heel erg leuk", zegt Tim uit Meppel. "En je kan beuken en lekker hard rennen", vult een teamgenoot aan. "Daar hou ik van.""Ik vind het echt heel erg leuk. De spelers zijn hier ook echt fanatiek", zegt Arne Petstra uit Deventer met het zand op zijn voorhoofd. Zijn vader staat trots naast hem: "Arne houdt ervan om vies te worden, dus deze sport is ideaal voor hem."Af en toe valt er natuurlijk wel een traan, maar even een knuffel van papa, mama of de trainer, en het verdriet is vaak zo over. "Ja, het gaat er soms ruig aan toe", zegt een ouder langs de kant. "Maar dat hoort erbij. Ze vinden het vooral heel erg leuk."