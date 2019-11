HZVV wint weer en krijgt zowaar top in vizier

Door de winst blijft HZVV de nummer negen van de ranglijst, maar is het verschil met de bovenste ploegen beduidend kleiner dan het gat met de staartclubs. "We zijn dik tevreden over onze huidige positie en het puntenaantal. We hoeven niet direct naar onderen te kijken", beseft ook trainer Gert van Duinen."Het gat naar plek dertien is negen punten. En ondertussen schuift het bovenin een beetje in elkaar", weet Van Duinen. "We staan negende, maar de koploper heeft slechts vijf punten meer. Onze doelstelling om te handhaven blijft hetzelfde, maar wie weet wat er nog kan gebeuren."HZVV kwam in Nijkerk al rap op voorsprong via Kelly João. "Dat was een schitterende aanval, maar daarna hebben we veel geluk gehad. Voetballend zag het er heel slecht uit", geeft Van Duinen toe. "Mede dankzij een goed keepende Hidde Streutker hebben we de nul gehouden."Een cruciaal moment in de wedstrijd was een strafschop vlak na rust voor de thuisclub. Van Duinen: "Die pakte Hidde en toen knakte er wel iets bij NSC. Daarna zijn we niet meer in de problemen geweest. Toen we nog een keer scoorden, was het echt klaar."De doelpunten van HZVV na de pauze werden gemaakt door Fabian Stevens en invaller Luke Millar - met zijn eerste balcontact van de wedstrijd. De ploeg van Van Duinen speelt over een week voor eigen publiek tegen Urk, de huidige nummer tien.