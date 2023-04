Frank Vermeer schrijft boek over zijn Joodse familiegeschiedenis

In zijn boek 'Bij leven en welzijn' neemt schrijver Frank Vermeer (74) de lezers mee in de wereld van zijn voorouders. En die wereld speelt zich voor een groot deel af in Assen.

Het boek over 150 jaar Joodse familiegeschiedenis is donderdag gepresenteerd. In het boek voert hij gesprekken met onder meer zijn overgrootouders, die hij nooit gekend heeft. "Het opschrijven van alleen feiten vind ik niet bevredigend", zegt hij in Radio Drenthe-programma Cassata. "Dit is veel speelser en ik kon er manier van mezelf inbrengen. Al schrijvende vorm je die ouders en grootouders een beetje. Ze komen dichterbij je. Er ontstaat een emotionele band."

Zo spreekt hij in zijn eigen tuin met zijn overgrootmoeder Rosalie Vos-Boasson, en oudoom Louis Levy verhaalt over zijn ontwikkeling als homoseksuele man. Zij vertellen over hun levens in de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste eeuw in de Joodse gemeenschappen in Hamburg, Middelburg en Assen. Als Hitler aan de macht komt zijn de jaren van 'leven en welzijn' ten einde. Grootvader Isidor Vos, grossier in Assen en jarenlang politiek actief, vertelt over de dreigende jaren dertig en de smartelijke oorlogsjaren die eindigen in Sobibor.

"Ik ben begonnen met het vastleggen van de oorlogsgeschiedenis", zegt Vermeer. Maar dat bevredigde hem niet meteen. "Er waren vele tientallen jaren voor en na de oorlog met een normaal leven. Dat leven heb ik ook willen opschrijven."

Bevoorrechte ouders

Jan Vermeer en Rosalie Vos, de ouders van de auteur, vormen een 'privilegierte Mischehe'. Dat betekent een 'bevoorrecht gemengd huwelijk' en houdt in dat de Joodse partner niet gedeporteerd zou worden. Zijn moeder is joods, zijn vader niet. De kans op lijfsbehoud is nog groter als het echtpaar een kind heeft. In 1943 wordt hun dochter geboren, die echter kort daarop al overlijdt. "Dat was verschrikkelijk. Wat is er erger voor een ouder?"

Daar komt dus bij dat de extra bescherming voor Rosalie is komen te vervallen. Door connecties van zijn vader komt er een oplossing.