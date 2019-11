ACV speelt gelijk in doelpuntenfestijn en loopt koppositie mis

Al snel kwam ACV op een achterstand. Na twee minuten was het Noa Benninga die namens Swift raak schoot. Volgens ACV-trainer Fred de Boer was de openingsfase duidelijk voor Swift: “In de openingsfase gaven wij een onnodige vrije trap weg. Zij bleken een specialist te hebben want hij draaide de bal zo de kruising in.”“Dat gaf hun doping en op dat moment hadden wij het even heel lastig. We duelleerden minder, we waren aan de bal minder. De openingsfase was echt voor Swift. Daarna werden we beter en maken we twee prachtige goals. De laatste tien minuten vóór rust vond ik Swift ook weer erg goed. Ze waren sterk met vroege voorzetten. In de spelhervattingen waren ze gevaarlijk. Gelukkig gingen we rusten met een 1-2 voorsprong.”Doelpuntenmakers namens ACV in de eerste helft waren Justin Mulder en Jim de Leeuw. Na de thee werd het zelfs 1-3 voor de bezoekers. ACV’er Ezra Schrijver schoot op aangeven van Matthijs Hardijk binnen. De marge van twee goals bleek echter niet voldoende voor de gasten. De Boer: “In plaats van dat we bleven voetballen en de voorsprong probeerden uit te bouwen kwam juist Swift op 2-3. Zij gingen toen alle risico’s nemen en kwamen terecht op 3-3.”“Na de strafschop en de vernieuwde voorsprong hebben we ook wel verdedigend gewisseld om grip op de wedstrijd te krijgen. De laatste goal was echter erg ongelukkig. Met een kluts op de achterlijn. Hoe die bal er uiteindelijk is ingegaan moet ik maar eens terugkijken.”Na tweemaal een voorsprong te hebben weggegeven lijkt de teneur groot, al is De Boer ook realistisch: “Aan de ene kant ben je teleurgesteld maar aan de andere kant kun je ook blij zijn met een 4-4. Overheerst is dat we nog beter moeten zijn in het verdedigen. In de 16-meter duelleren, met je man mee lopen. Ik denk dat wij daar nog beter in kunnen worden. Als we dat beter hadden gedaan dan hadden we niet hoeven verliezen. Maar als telt niet in de sport.”“Het was een prachtige wedstrijd met veel goals en twee goede teams. We hadden koploper kunnen zijn maar ook vijf punten achterstand kunnen hebben op Swift. Realistisch gezien is een punt uit bij de koploper niet slecht.”Volgende week speelt ACV tegen DETO dat vandaag knap won van Putten. De Boer tot slot: “Ploegen in de onderste regionen spelen ook weer een ander soort voetbal. We moeten ons hier goed op voorbereiden, goed herstellen van deze wedstrijd en dan gaan we weer volle bak voor de winst.”