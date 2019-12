'Schattenberg leek een grote speeltuin, maar dat was het niet'

De Molukse Marijanan ging samen met haar dementerende zus terug naar Schattenberg. Ze hoopte dat door dit bezoek herinneringen bij haar zus terugkwamen. Dit gebeurde echter niet. Op de schrijfster zelf had de terugkeer naar voormalig Kamp Westerbork juist een enorme impact."In het boek wandel ik door het herinneringskamp en daar kwam ook het besef dat het heel bizar was dat wij daar woonden", vertelt Marijanan in het radioprogramma Cassata. In het boek wil ze naar voren laten komen hoe het werkelijk was in Kamp Schattenberg. Ook wil Marijanan beschrijven wat die periode met de gemeenschap en haar generatie heeft gedaan.Veel mensen hadden aanvankelijk een positief beeld van Woonoord Schattenberg. Dat dit beeld volgens Marijanan niet klopt, beschrijft ze in het volgende fragment:Wat Marijana niet kan begrijpen is dat de meeste vaders die KNIL-militairen waren in Schattenberg terechtkwamen. "Onze ouders kwamen uit een andere oorlog, uit een ander werelddeel. Waar de vaders bijna allemaal in een Jappenkamp hadden gezeten. Die kwamen de oorlog uit en vanuit daar naar Nederland en dan gedumpt in dat kamp."Onrecht, zo is het oordeel van Marijanan. "Keer op keer zijn onze ouders vernederd. Het was een optelsom". Die vernedering zat volgens de schrijfster ook in het adres waar ze verbleven. "De titel van het boek was ons adres. Ik kan er ook niet bij dat mensen als adres barak 85 kamer 10 hebben. Net of je een gevangene bent. Er waren geen straatnamen. Je woonde gewoon in een barak met een nummer. Als je nu mensen spreekt van mijn generatie die ook in Schattenberg zijn opgegroeid dan zeg je ook tegen elkaar: 'in welke barak woonde jij?'"Het gesprek met Dinah Marijanan kun je terugluisteren in de Podcast van Cassata