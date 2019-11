DOS'46 strijdend ten onder in derby tegen LDODK

Na vier wedstrijden heeft de ploeg van trainer Pascal Zegwaard drie punten en staat op plek zes in de Korfbal League. LDODK is koploper met acht uit vier.De laatste twee seizoenen wist DOS in Friesland te winnen en nam, na een nerveus begin van beide kanten, de leiding. Tot 4-4, waarna LDODK, door Erwin Zwart, voor het eerst op voorsprong kwam.In een matige eerste helft was LDODK net iets minder slordig en leek met vier punten voorsprong de rust te halen. Maar Harjan Visscher scoorde, in de buzzer en dus bedroeg de voorsprong maar drie punten, 11-8.DOS'46 begon als herboren aan de tweede helft en knokte zich puntje voor puntje terug in de wedstrijd. Geertje Hoekstra bracht DOS'46 zelfs weer aan de leiding, 16-15, maar lang kon de ploeg uit Nijeveen er niet van genieten.LDODK rechtte de rug, heroverde de voorsprong, om deze niet meer uit handen te geven. In de slotfase miste DOS te veel en wonnen de Friezen met vier treffers verschil.Voor Pascal Frieswijk waren de druiven extra zuur. De speler van DOS stond tegenover zijn zus en broer, Marloes en Julian. Met name de eerste deed DOS veel pijn met haar vijf treffers. Aan de kant van DOS werd Hoekstra topscorer. Ook zij scoorde vijf keer. Volgende week speelt DOS, in Nijeveen, tegen KZ.