DZOH blijft koploper 2J, LTC blijft in het spoor

In deze 2e klasse J won De Weide de degradatiekraker tegen Elim en verspeelde Drenthina de zege in Groningen tegen The Knickerbockers.DZOH heeft 22 punten uit 10 duels en LTC volgt op één punt. Nummer drie is nu Gramsbergen, met 19 uit 9. SC Elim blijft hekkensluiter met 3 punten uit 9 duels. De Weide staat daar één plek boven, met 9 uit 10.DZOH stelde na rust orde op zaken tegen Wolvega, want halverwege was de stand in Emmen 0-1 door een treffer van Anne Faro. Na iets meer dan een uur spelen zorgde Farid Boughaleb voor de gelijkmaker en een paar minuten later tekende Daniel Sanafikhah voor de 2-1. Toen Nils Tuijn een kwartier voor tijd voor de 3-1 zorgde was het duel beslist. In de laatste minuut van de officiële speeltijd bepaalde David Micitis de eindstand op 3-2.Brian van der Zweerde zette de gasten na 25 minuten op 1-0 en die voorsprong bleef heel lang op het scorebord. Pas in de 87e minuut scoorde Richard Mulder de gelijkmaker voor de winnaar van de eerste periode. LTC ging erop en erover, want in blessuretijd bezorgde Imre de Jonge de Asser club zelfs nog de volle winst.De teller van SC Elim blijft ook na vandaag op 1 zege staan. De degradatietopper tegen De Weide leverde een 3-0 nederlaag op. De Hoogeveners kwamen na een half uur op 1-0 door Nick Muysson. Na rust zorgden Sander Benjamins en opnieuw Muysson voor de 3-0 eindstand.Drenthina liet een 2-0 zege glippen tegen The Knickerbockers. Door twee goals van Roland Koops leidde Drenthina na iets meer dan een uur nog met 2-0 in Groningen, maar de thuisclub kwam in de slotfase toch nog op gelijke hoogte.