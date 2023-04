Ernstig zieke Nikita uit Zuidwolde is terug in Europa

Nikita Heuvelman uit Zuidwolde is teruggekeerd in Nederland. Ze werd in de Verenigde Staten geopereerd aan haar instabiele nekwervels, waarvan ze al jaren de gevolgen van merkt.

Door die nekwervels lag ze de laatste jaren hele dagen op bed in een donkere kamer. Ze kon namelijk geen licht of aanrakingen verdragen. Door middel van crowdfunding werd genoeg geld ingezameld om haar in de Verenigde Staten te laten opereren. De operatie wordt in Nederland niet vergoed door de verzekering. Er is hier niet genoeg kennis rondom de aandoening.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de 20-jarige Nikita aangekomen op Schiphol. Ze is daarna meteen doorgereisd naar Antwerpen. "Het was een spannende en zware reis", schrijft de stichting 'Nikita wil weer leven'. In België gaat haar medische behandeling namelijk verder.

Druk in hoofd

Eind februari liet de stichting weten dat Nikita het geestelijk zwaar had na de vele operaties die ze moest ondergaan. Ze ervaarde nog dagelijks veel pijn en ondervond veel hinder van de druk in haar hoofd. De stichting laat nu weten dat de situatie niet veel is veranderd. De druk in haar hoofd veroorzaakt momenteel de meeste klachten. In België kan ze daarvoor terecht.