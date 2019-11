Jeugdinternational Meijer stuurt beelden naar bondscoach

"Uiteindelijk winnen we met één verschil, speel ik een uur en maak ik er vijf. Dat had ik niet voor me gezien." De 19-jarige Harm Meijer straalt. Supporters nemen de moeite de jongeling te complimenteren met zijn opvallende optreden in de BENE-League.In de zomer van 2018 kwam Meijer over van Unitas uit zijn woonplaats. Naast spieren kweekte de jeugdinternational op de Zwartemeerse bank een hoop zitvlees. Tot vorige week in Zweden.Door een blessure van zijn positiecollega Jakub Kastner, de Tsjech behaalde meerdere hoofdprijzen in zijn thuisland, maakte Meijer ook tegen Alingsas HK het uur vol. Hij miste geen schot en scoorde twee keer in de Challenge Cup.Ook tegen AtomiX maakte hij indruk. "Ik weet dat ik het kan en dat weet de coach nu ook", lacht Meijer na de gelukkige overwinning. "Misschien sta ik de volgende keer weer basis. Het voelt heel goed.""Ik train iedere dag met deze jongens. Daar maak ik stappen. Iedere training heb je tegenstand. Keepers als Boris Tot en Sven Hemmes staan altijd tegenover je. Wanneer het eruit komt in de wedstrijd, zoals vandaag, krijg je kippenvel", gaat de Drent verder.Meijer maakt ook deel uit van Jong Oranje. Of hij de beelden van vanavond naar de bondscoach stuurt? "Dat ga ik zeker doen", stemt de linkspoot in.