Heren E&O komen sterk terug maar niet voldoende: derde nederlaag op rij

Al in de eerste helft keek E&O tegen een forse achterstand aan. BFC mocht uitlopen naar 20-10 en met die stand gingen de handballers rusten. Een veel te grote achterstand in ogen van trainer Freek Gielen: “Ik moet zeggen dat we het aanvallen nog best goed deden ondanks de afwezigheid van Daan Molenbroek. Al scoorden we wel iets te weinig uit de tweede fase. Na de grote achterstand kwamen we nog terug tot op drie punten. We hadden nog wat ballen op de paal, maar de achterstand blijkt dan toch te groot te zijn.”Volgens Gielen mag de achterstand niet zo hoog oplopen. Een leerweg voor deze nog jonge groep. “De eerste helft moeten we scherper zijn. Dat is denk ik een stukje vertrouwen, omdat we de laatste twee wedstrijden hebben verloren. Dan voeren ze moedwillig hun taken uit. Er is niet echt het geloof. Je ziet dat zodra het geloof er wel is dat wij erg goed kunnen spelen. We komen ook sterk terug, maar je moet het verschil beperken tot maximaal 5 punten.”In de volgende speelronde neemt E&O het op tegen Olympia'89/DOS'80. Een nieuwe mogelijkheid om de negatieve spiraal te doorbreken. “We gaan goed naar de beelden kijken en de positieve punten eruit halen. In het begin van het seizoen hebben we misschien iets boven onze stand geleefd maar we kunnen nog steeds goed handballen.” Besluit Gielen.