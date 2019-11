Dames Sudosa Desto vergeten zichzelf te belonen

Een spannende wedstrijd tussen de dames van Sudosa Desto en Sliedrecht Sport 2 is geëindigd in 3-0. In de topdivisie waren de Assenaren er telkens dichtbij maar verloren zij uiteindelijk alle sets. In zowel de tweede als de derde set had Sliedrecht Sport meer dan 25 punten nodig om de set naar zich toe te trekken. Door het verlies blijft Sudosa Desto op negen punten en een tiende plaats.

In de eerste set verloor Sudosa Desto met 23-25. Dit was volgens Sudosa Desto-trainer Mark Afman wel een juiste afspiegeling van het spelbeeld. “De eerste set liepen we iets achter de feiten aan. Dit was eigenlijk de enige set waarbij ik wel kon leven met de stand.”De tweede set ging verloren met 24-26. Dit alles na een 24-21 voorsprong voor de Assenaren. “Dit is gewoon shit. Heel erg balen. We moeten onszelf gaan belonen. Ook in de derde set zijn we erg dichtbij en dan lukt het net niet.”In de derde set staat Sudosa Desto wederom op een riante voorsprong als ze toch weer aan het kortste eind trekken: 28-30. “Het verschil met eerder is dat we nu wel in de positie komen om setwinst te behalen. Ik denk dat het een keer mee moet zitten. Als je telkens zo dichtbij bent dan moet het een keer goed vallen. De meiden geven alles, alle ziel en zaligheid wordt in elk punt gelegd. Dan is het extra zuur dat het niet wordt omgezet in punten.” Aldus Afman.In de volgende speelronde neemt Sudosa Desto het op tegen Dros-Alterno 2.