Uitslaande brand in schuur bij Beilen

Aan de Lieving bij Beilen staat op dit moment een schuur in brand. Het vuur werd rond 7.30 uur vanochtend ontdekt.

De brandweer ging in eerste instantie af op een melding van een woningbrand. Ter plekke bleek het om een schuur te gaan.

Volgens de Veiligheidsregio Drenthe staat in de schuur onder meer een trekker. Er zijn geen mensen of dieren in het gebouw aanwezig. De vlammen sloegen al snel uit het pand. Onder meer de brandweerkorpsen van Beilen, Westerbork en Dwingeloo proberen het vuur onder controle te krijgen.