Buurman boerderijgezin Ruinerwold: 'Het doet me steeds zeerder'

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoorde of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

"Als zoiets in een film gebeurt, geloof ik het niet. En nu gebeurt het een paar honderd meter van mijn eigen voordeur vandaan. En nu moet ik het wel geloven", zegt Keizer.Hij was als buurman al geschokt dat er bij hem om de hoek negen jaar lang kinderen vastzaten. Maar de nieuwste verhalen over hoe de vader z'n kinderen mishandelde en dat hij de twee oudste kinderen seksueel misbruikte, daar is hij kapot van. "Zoiets kan hier niet, dacht ik altijd, maar toch."Als buurman probeerde hij met een flesje wijn en bloemen de nieuwe huurder van de boerderij, Oostenrijker Josef B. tien jaar geleden hartelijk te verwelkomen. Die missie verliep allesbehalve hartelijk, want de Oostenrijker werkte ze al snel het erf af. Keizer heeft nooit geweten dat er behalve de huurder, ook nog een vader met zes kinderen leefde.Toen half oktober na een politie-inval het gezin uit de boerderij tevoorschijn kwam en wereldnieuws werd, wist buurman Keizer niet hoe hij het had. "Dat was verschrikkelijk, vooral omdat je er vlakbij zit en nooit iets hebt gemerkt. Ik zei toen nog, als het hier maar bij blijft, en als de kinderen maar niet misbruikt zijn. En dan hoor je nu ineens dat die verdenking erbij is gekomen. Dat doet me heel erg zeer. "Keizer vraagt zich hardop af, met alles wat hij nu heeft gehoord, wat voor leven de kinderen van Gerrit Jan van D. eigenlijk hebben gehad. "Vreselijk, en eerlijk gezegd, ik had het liever allemaal niet geweten." De buurman van de Buitenhuizerweg is dolblij dat door ingrijpen van cafébaas Chris Westerbeek aan de situatie een einde is gekomen.Bij het café meldde zich anderhalve maand geleden de oudste zoon uit het gezin, de 25-jarige Jan. Die ontvluchtte de boerderij en kwam in het dorpscafé aan de praat. "Chris vertrouwde de zaak niet, vond de jongen toch wat raar, en trok aan de bel bij de politie. Ik ben er trots op dat wij zo'n cafébaas op het dorp hebben. Die jongen verdient echt een lintje", vindt Keizer.De kroegbaas zelf reageert nuchter, en wil er nog altijd niks van weten. "Jans moet rustig aandoen, een lintje is overdreven", zegt Westerbeek. Bij hem kwam het laatste nieuws rond de vader 'ook best hard binnen'. "Natuurlijk is zoiets overal erg, maar dat het nu zo dichtbij is, hier in Ruinerwold, dat verwacht je toch niet. Maar het moet nog wel allemaal bewezen worden."Overbuurman Vincent de Gooijer, die tegenover het bruggetje richting de boerderij zit, heeft 'steeds meer een bittere nasmaak' over wat er aan de overkant zoal gebeurde. "Te ziek voor woorden. In het begin, toen het gezin ontdekt werd dacht ik 'die mensen moeten zelf weten hoe ze daar leven'. Maar ik ben nu echt geschrokken van wat er allemaal naar buiten komt."En hij zit vervolgens ook nog met de vraag 'hoe nu verder met de boerderij die leegstaat?'. "Er staan nu geen beveiligingsmensen meer. De laatste tijd waren ze er alleen nog 's nachts, maar nu zijn ze helemaal weg. Dus wat nu? Wie gaan hierop afkomen? Want mensen blijven nieuwsgierig hoe het er daar van binnen uitziet."De Gooijer had liever gehad dat de media, toen de bewaking er nog stond, een kijkje in de boerderij was gegund. "Nu is het compleet dichtgestopt, en volgens mij was een stukje transparantie handiger. Dan was ieders nieuwsgierigheid bevredigd, want dan had je alles in beeld kunnen brengen, en dan was het klaar geweest. Nu weet ik het niet."Rond de boerderij heeft de eigenaar inmiddels wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen, in overleg met de verzekering. Er hangen bewakingscamera's rondom het pand en er is extra hekwerk neergezet, om buitenstaanders ook buiten te houden.Toch is ook de buurtbewoners gevraagd, zo vertelt De Gooijer, 'om een extra oogje in het zeil te houden'. "Natuurlijk willen we dat wel, maar het is vroeg donker, en we zien ook niet alles. Het leeft wel in de buurt, hoe het nu verdergaat met de boerderij. Maar wakker ervan liggen, dat doe ik nu ook weer niet."