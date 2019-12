Leon Moorman dolblij met internationale publieksprijs: 'Droom komt uit'

Moorman mocht het Nedersaksisch vertegenwoordigen nadat hij eerder het Drèents Liedtiesfestival had gewonnen met zijn liedje Knooin. "Met een prijs naar huis gaan, dat is het mooiste wat je kan bereiken op een festival. Het is misschien zelfs wel de mooiste prijs. Je doet het uiteindelijk voor het publiek", blikt Moorman terug. "​Het was heel mooi om mee te maken. Ik keek hier al sinds afgelopen zomer naar uit. Het is een droom die is uitgekomen."De prijs van de vakjury ging naar de Catalaanse Magali Sare. "Het enige jammere was dat zij nog een keer mocht optreden en ik als winnaar van de publieksprijs niet. Ik had graag nog een keer willen spelen", zegt Moorman. "Het was een heel mooi theater, echt supergaaf. Ik was nog niet eerder in Italië geweest en mocht nu direct in zo'n prachtige zaal optreden."Volgens Moorman was met het niveau van de concurrentie niets mis. "Ik verstond er natuurlijk niets van, maar naar bijna elk bandje zat ik geboeid te luisteren. Sommige liedjes raakten me echt. Voor een artiest is het belangrijk om te schrijven in de taal die het dichtst bij je hart ligt. Maar als luisteraar let je weer op heel andere dingen."Moorman omschrijft het evenement als een 'soort Eurovisie Songfestival in het klein'. "Hopelijk wordt het steeds groter. Ik heb bijna alle acts wel even gesproken en de organisatie ook. Zij zitten achter soortgelijke evenementen. Wie wat wat daar voor mij nog uit gaat komen. Het allemaal even afwachten, maar het is wat netwerken betreft niet verkeerd geweest."Het leven van Moorman is binnen twaalf maanden behoorlijk opgeschud. "Ik heb in een jaar tijd nu zo veel meegemaakt, daar ben ik heel blij mee. En op zondag 26 januari heb ik mijn eerste theatershow in Podium Zuidhaege in Assen. Daar speel ik voor het eerst een show met alleen maar eigen liedjes. Ik heb een stuk of achttien klaarliggen. Het is tijd om te laten horen wat ik nog meer in mijn mars heb."