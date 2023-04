Bejaarde biker Jan uit Gieten is 90 jaar en gaat elke zondag nog minstens 90 km/u

Op zijn achttiende haalde Jan zijn rijbewijs, zijn eerste eigen motor kocht hij toen hij 25 jaar getrouwd was, ondanks dat zijn vrouw het er niet mee eens was. En die eerste motor was een BMW, het merk dat hij sindsdien al die jaren trouw bleef. "Die tweecilinder vind ik een mooie motor. Er zijn ook wel viercilinders, mijn zoon heeft er zo een, maar dit vind ik mooier. Ik ben ouderwets."

Van het geluid van de motor gaat het hart van de biker uit Gieten sneller kloppen. "Ja, dat klinkt mooi in de oren he?", zegt Regien terwijl hij het gashendel nog eens flink open zet. Maar de liefde voor het motorrijden zit voor hem vooral in het vrije gevoel dat hij krijgt. "De vrije natuur, het vrije overzicht. Je kunt de binnenwegen overgaan, je moet niet altijd over de snelwegen. Ik kan wel snel, maar dat hoeft allemaal niet. Ik weet niet hoe hard deze motor wil, maar hij kan sowieso 200 kilometer per uur. Maar dat gaat vandaag niet gebeuren", zegt Regien lachend.