Antieke plaatjes schieten met een honderd jaar oude camera in Coevorden

Stilzitten en niet te veel lachen, zo luiden de aanwijzingen van fotograaf Arjan Verschoor. Het heeft alles te maken met de sluitertijd van de antieke camera van meer dan honderd jaar oud. In het kader van de nieuwe fototentoonstelling 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet' kunnen bezoekers van het Stedelijk Museum in Coevorden vandaag portretfoto's laten maken zoals dat heel vroeger ging.

Ottens heeft ooit een les over foto's ontwikkelen op de middelbare school gehad en wilde wel eens weten hoe zo'n oude foto in z'n werk gaat. Daarom schreef ze zich in voor de antieke portretfoto bij het museum in de stad. Ongeveer vijftig bezoekers worden door de fotograaf op de ouderwetse, gevoelige plaat gezet.

"Er hangen hier allemaal oude foto's in zwart-wit of sepia", vertelt Paulien Bakker van het Stedelijk Museum Coevorden. "Je waant je honderd jaar terug in de tijd. In die tijd was op de foto gaan heel bijzonder. Dat willen we onze gasten vandaag laten ervaren."