Verkenner in Drenthe presenteert komende week haar bevindingen

Dit weekend ging Astrid Nienhuis opnieuw om tafel met partijen in Drenthe om af te tasten wie in welke vorm openstaat voor een plek in de Gedeputeerde Staten van Drenthe. Acht partijen schoven na elkaar aan in het provinciehuis in Assen en Nienhuis spreekt na afloop van "prima gesprekken".

De burgemeester van Heemstede werd vlak na de verkiezingen aangesteld als verkenner in Drenthe. Gisteren kwam ze voor een tweede gespreksronde naar Assen. Dat dit niet met alle partijen was, zegt volgens haar niet dat de andere partijen niet meer in beeld zijn. De partijen die wel met Nienhuis in gesprek gingen waren winnaar BBB, CDA, SP, PVV, VVD, JA21, ChristenUnie en PvdA.

Verkenningsverslag

Hoe de tweede ronde aan gesprekken is verlopen, wil Nienhuis niet zeggen. "Daar ga ik niet op vooruit lopen, voordat ik mijn rapport klaar heb. De gesprekken waren in ieder geval voldoende om een beeld te krijgen van hoe iedereen er in staat." Voor de verkenner staan de komende dagen in het teken van het schrijven van haar verkenningsverslag, dat zij op 7 april af wil hebben.

"Dat rapport zal ik dan bij Provinciale Staten presenteren en dan is het aan hen om hierover te debatteren en te delibereren. En dan gaan we zien wat het vervolg wordt", aldus Nienhuis.

Brede coalitie