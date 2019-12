Valthermond verdiend maar moeizaam langs Annen

Koploper Helpman verloor van Rolder Boys, waardoor Germanicus, dat van Nieuw Buinen won, nu de nieuwe koploper in 2L is. Valthermond heeft twee punten minder dan Germanicus, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.Valthermond begon vol overtuiging aan de wedstrijd en kon al snel de eerste kansen noteren. Het schot van aanvoerder Alwin Braakman kon door Annen doelman Hans de Wals met moeite tot corner worden verwerkt.Na ruim tien minuten leken de gasten aan de leiding te komen, maar de treffer van Rick Schlimbach werd door scheidsrechter Schram, wegens vermeend duwen, afgekeurd.Annen probeerde in de omschakeling gevaarlijk te worden, maar kreeg de eerste goede kans uit een corner, maar de kopbal ging naast. De beste kansen waren voor de gasten, maar Maurice Kampman (twee keer) en Demy te Velde vonden steeds De Wals op hun pad.Vlak voor rust was het eindelijk wel raak. Kampman verlengde de bal, waarna Te Velde, eindelijk, De Wals kansloos liet. Annen ging met een 0-1 achterstand rusten.In de tweede helft kreeg het publiek minder kansen te zien. Er werd door beide ploegen veel strijd geleverd, maar dat resulteerde in minder mogelijkheden dan in de eerste helft.Annen knokte zich in de wedstrijd, de partij was meer in evenwicht, maar heel veel kansen wist de thuisploeg ook niet te creëren. Omdat Valthermond slordig was in de counter, bleef het tot het einde spannend.