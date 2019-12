Oud-medewerkers kunstencentrum CQ stellen zich in op lange juridische strijd

Voor een groep oud-medewerkers van het in 2014 failliet verklaarde centrum voor de kunsten CQ in Emmen en Coevorden wordt het vandaag een dag waar ze lang naar uit hebben gekeken. Vanmiddag start in de rechtbank in Assen het juridische traject, waarbij de oud-medewerkers vijfenhalf miljoen euro eisen van de gemeenten Emmen en Coevorden.

Begin vorig jaar werd al duidelijk dat de gang naar de rechter onvermijdelijk was geworden. De voormalige medewerkers en de Kunstenbond zeggen te hebben geprobeerd om in gesprek te raken met de gemeenten, maar dat is niet gelukt. Daarom is vandaag de eerste regiezitting. "We stellen ons in op een lange juridische strijd", zegt Rosita Sikking uit Roswinkel, één van de oud-medewerkers van CQ. Zij denken dat de gemeenten niet snel zullen toegeven.Kern van de zaak is dat de oud-medewerkers stellen dat Emmen en Coevorden bewust hebben aangestuurd op een faillissement van CQ in 2014, waarbij vooraf de personeelsleden in een slechtere cao zijn ondergebracht. Ze raakten daardoor hun status als ambtenaar kwijt en dat had flinke financiële gevolgen voor deze medewerkers. Zo'n 40 oud-personeelsleden eisen daarvoor nu compensatie.Ook curator Jeroen Sprangers liet zich al eerder kritisch uit over de gang van zaken rond het bankroet van CQ in de zomer van 2014. Zo plaatste hij vraagtekens bij de wijze waarop het personeel in een andere, voor hen slechtere, cao belandde. Ook de weigering om mee te betalen aan frictiekosten voor een reorganisatie, terwijl de gemeenten die wel noodzakelijk vonden, verbaast hem. "De door de gemeenten genomen stappen verdienen geen schoonheidsprijs", concludeert Sprangers.