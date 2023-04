De Week van Drenthe: Statenleden geïnstalleerd en protest tegen plannen NAM

Een nieuw Drents Parlement, protest in Schoonebeek en geen extra geld naar spoor en wegen in het Noorden. Een overzicht van het nieuws in Drenthe van afgelopen week lees je hier.

De Drentse Veenkoloniën zijn één van de minst welvarende regio's van Nederland en het beleid van de overheid houdt dit in stand. Er vertrekken steeds meer jongeren, voorzieningen zijn er niet of ze worden gesloten. Drie adviesraden willen dat hier verandering in komt en dat het kabinet meer investeert.

Daarom boden ze maandag een adviesrapport aan Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken. "We kunnen het niet op dezelfde manier blijven doen. Dit rapport geeft ons goede handvatten en dan is het aan mensen om te beoordelen of wij verandering hebben teweeggebracht", zegt Bruins Slot.

Vertrek en installatie van Statenleden

24 Statenleden namen dinsdag afscheid van het Drents Parlement. Statenadviseur Tymen Hein Corporaal was dinsdag druk bezig met het verwijderen van de 'oude' naambordjes. "De nieuwe liggen al klaar."

Een dag later, op woensdag, was het tijd voor de nieuwe Provinciale Statenleden om intrek te nemen in het Drents Parlement. Van de 25 nieuwelingen zijn er 17 afkomstig van de grote winnaar van de verkiezingen: BBB. Ook boer Martin Jansen, die 's ochtends nog in zijn boerderij aan het werk was, is nieuw. En zijn carrièreswitch is wel even wennen. "Dit voelt wel even anders dan vanochtend ja, maar wel mooi."

Stop Afvalwater Schoonebeek

Een groep inwoners uit Schoonebeek en Coevorden protesteerde donderdag tegen plannen van de NAM. De NAM wil de injectie van afvalwater verplaatsen van Twente naar het lege gasveld in Schoonebeek. Maar deze plannen zorgen voor veel onrust in de regio. "Er zijn heel veel zorgen vanuit de inwoners. Ik denk dat de meeste inwoners niet eens weten welke afspraken er gemaakt worden. Als ze dat wel zouden weten, gaat onze groep morgen verdubbeld worden", zei Janneke Ensink van de actiegroep.

Geen geld naar Noorden