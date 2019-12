1F: SVBO, GOMOS en Roden winnen, VKW nipt onderuit

SVBO kwam nog wel op achterstand, maar daarna werd de opponent uit Oude Pekela overlopen. Met drie treffers was Twan Waidijk van grote waarde. Daarnaast waren René Wolbers en Dylan Wessels trefzeker voor de thuisclub. SVBO staat op de vierde plek, met twee punten achterstand op de gehele top drie.GOMOS was thuis met 3-0 te sterk voor de nummer voorlaatst FVC. Robert Elsinga en Ivo Drenth scoorden in de eerste helft, Jannes Siegers legde na de pauze uit een vrije trap de eindstand vast. Twintig minuten voor tijd maakte Thomas Verra na lang blessureleed zijn rentree in het elftal van GOMOS. Door de zege is de club uit Norg nu de nummer zeven van de eerste klasse F, met veertien punten uit negen duels.Na twee overwinningen op rij ging VKW onderuit. In Westerbork trok GRC uit Groningen met het kleinste verschil aan het langste eind: 0-1. Niek Snippe was in de tweede helft verantwoordelijk voor het enige doelpunt. VKW staat op de ranglijst in punten gelijk met VKW maar heeft een minder doelsaldo.Onderin het klassement deed Roden goede zaken. Op bezoek bij hekkensluiter GAVC werd het 1-5. Nick van Arkel en Enrico Wardenier scoorden allebei twee keer. De overige goal van de gasten was van Robin van der Tuin. Roden is nu de nummer elf van het klassement, met tien punten uit evenveel duels.