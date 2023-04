Filmmaker Wolvenland: 'Vraagstuk wolf is heel ingewikkeld'

Een van de schaapherders die in de film wordt gevolgd is Erika Visser uit Doldersum. Hoe Koppen bij haar uitgekomen is? "Ik heb heel veel mensen gesproken en die verwezen me weer door naar anderen. Ze hebben me allemaal geholpen om me te brengen waar we nu zijn."

Visser vertelt in de film dat ze aan de ene kant bewondering heeft voor de wolf omdat die zo slim is dat die dieren half aanvreet, zodat hij na een paar dagen ook nog te eten heeft en dat ze aan de andere kant afschuw voelt omdat die haar dieren aanvalt. "Dat zijn misschien dingen die niet verenigbaar lijken, maar die toch allebei aanwezig zijn", zegt ze in de film.

Overweldigende reacties

Visser was met man en kinderen bij de première aanwezig. "Ik heb veel complimenten in ontvangst mogen nemen. Het was overweldigend. Ik denk dat dit is omdat wij blijven staan in de tweespalt die er is. Wij willen niet polariseren. We beseffen dat de wolf ons bedrijf pijn kan doen, zowel fysiek als financieel. Maar we willen ook niet dat de wolf wordt weggezet als een moordlustige rotzak. Het is een predator die het recht heeft om hier te zijn volgens de Europese richtlijnen."

Visser zit met haar schaapskudde midden in het Drents-Friese Wold, een gebied waar een roedel van vier wolven leeft. Ze beschermt haar dieren met flexnetten, voorzien van zijarmen, heeft een nachtkraal en werkt met kuddebeschermingshonden. "We moeten leren omgaan met de wolf en dus zullen we onze dieren moeten beschermen. Momenteel gaat dat goed, al zijn die netten nooit honderd procent waterdicht."