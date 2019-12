26.591 kaartjes en een roze scooter voor zieke Eva

Eva heeft een zeldzame vorm van botkanker en haar overlevingskansen werden niet hoog ingeschat. Om haar een onvergetelijke verjaardag te verzorgen, deden haar ouders Ellen en Sharrol een oproep om zo veel mogelijk kaarten naar Eva te sturen.Met Eva gaat het naar omstandigheden goed. Ze is bijgekomen van haar drukke verjaardag, maar nog belangrijker: Eva reageert goed op de nieuwe bestralingen en de chemokuur. Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar ondertussen speelt ze vol energie met haar verjaardagscadeautjes of kijkt ze naar Bumba op de tablet.Ellen en Sharrol hebben inmiddels alle kaarten geteld. Het zijn er 26.591. "We hebben ze nog niet allemaal kunnen lezen", lacht Sharrol. "Dat doen we wanneer Eva voor haar behandeling onder narcose is. Elke doordeweekse dag nemen we een tas met kaartjes mee naar het ziekenhuis, zodat we in die twee uur dat we op Eva wachten een deel van de kaartjes kunnen lezen."Het stel heeft nu zo'n drieduizend kaartjes gelezen. "Stuk voor stuk zijn ze prachtig", vindt Ellen. "De kaartjes die me het meest raken zijn die van andere ouders met kinderen die ook kanker hebben of van mensen die de ziekte overleefd hebben. Die mensen weten wat je doormaakt."De post komt van over de hele wereld. "Japan, Noorwegen, België, Amerika, Afrika", somt Ellen op terwijl ze door de brieven gaat. "Nog steeds komt er van alles binnen." Sharrol vult aan: "Het lijkt zelfs een klein beetje op te leven. Alsof mensen nu voor sinterklaas en kerst kaartjes gaan sturen", zegt hij. De ouders vinden het prachtig, net als Eva zelf.Naast de duizenden kaartjes ontving Eva ook veel cadeautjes. Een groot deel daarvan, zoals ballonnen, doneerde ze aan andere zieke kinderen. Maar ze kreeg ook bijzondere cadeautjes, zoals een kaasplankje, een tegoedbon voor 150 euro aan vlees van een bioslager en van een Italiaanse mevrouw mag Eva met haar familie in een vakantiehuisje aan het Comomeer logeren. Het cadeau waar ze momenteel het meest mee speelt is een roze elektrische kinderscooter.Ellen en Sharrol denken nog wel maanden bezig te zijn met het lezen van alle kaartjes, maar dat geeft niets: "Het is hartstikke leuk om te doen." En Eva? Die scheurt rond op haar roze scooter.