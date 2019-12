Hoogeveen steviger aan kop na mispeer Hollandia

Vorig jaar wist Hoogeveen tegen SDO niet één punt te pakken en dat was dit keer wel de doelstelling van de Drentse formatie. De ploeg liet zich niet uit de tent lokken en voerde vanaf het eerste fluitsignaal de druk hoog op. In de rust stond Hoogeveen al met 2-0 voor. Levon van Dijk scoorde uit een corner en Bjorn Zwikker scoorde uit een voorzet van Jearl Margaritha.“We hebben veel grote kansen gecreëerd en lang niet alles daarvan benut,” legt Nico Haak uit. “We hebben vandaag echter wel laten zien dat we ten opzichte van vorig jaar stabieler zijn en dat de organisatie beter staat.”Na de rust kwam SDO even terug in de wedstrijd en werd het 2-1. Met Saber Hendriks counterde Hoogeveen niet veel later en kwam de uiteindelijke eindstand van 3-1 op het bord.Door de zege komt Hoogeveen op een puntentotaal van 28 uit 12 wedstrijden. naaste concurrent Hollandia stond daar voorafgaand aan vandaag twee punten achter, maar door een 2-3 nederlaag tegen Velsen is dat gat gegroeid naar vijf punten. Leonidas is met 24 punten de nieuwe nummer twee en die ploeg deelt deze positie met JOS/Watergraafsmeer.